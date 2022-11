Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Giurgiu a facut show pe autospeciala de poliție. Baiatul s-a urcat pe mașina și a inceput sa danseze pe ritmuri de muzica de petrecere. Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. Autoritațile au transmis ca este vorba despre un tanar de la un centru de plasament. In timp ce polițistii…

- Un pieton a fost acroșat de o mașina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis in orașul Huedin, județul Cluj, au transmis polițiștii clujeni. Accidentul rutier s-a produs marți, 1 noiembrie, pe DN1E60, in orașul Huedin, iar din primele verificari efectuate la locul evenimentului polițiștii…

- Potrivit IPJ Dolj, autoturismul condus de catre femeie, din directia Segarcea catre Craiova, a lovit frontal un autobuz condus din sens opus, de un barbat de 31 de ani, din comuna Macesu de Jos.„In urma evenimentului rutier, femeia a necesitat ingrijiri medicale fiind transportata la spital. Conducatorii…

- Caz ieșit din comun in Dolj. O urmarire mai puțin obișnuita s-a petrecut marți dimineața, pe șoselele unei localitați din județ. In momentul in care au reușit sa opreasca mașina, polițiștii au descoperit la volan un copil de 12 ani. Minorul furase mașina parinților și ieșise la plimbare.Polițiștii din…

- O femeie de 79 de ani, din Bradești, județul Dolj, a ajuns la spital, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita de o mașina, evenimentul producandu-se in comuna unde aceasta locuiește. La volanul mașinii implicate in accident se afla un barbat in varsta de 50 de ani, din Mehedinți. Acesta nu a mai avut…

- Accidentul a avut loc pe strada Traian Lalescu, fata fiind pe trecerea pentru pietoni cand a fost lovita de autoturismul condus de catre un barbat in varsta de 54 de ani, din Craiova. .„La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un autoturism condus de un barbat de 54 de ani, din Craiova,…

- Un barbat de 37 de ani, din comuna Carpen, este cercetat de politisti dupa ce a condus sub influența alcoolului și a provocat un accident. In urma evenimentului, au fost ranite doua fetițe care se aflau in mașina acestuia. Polițiștii din cadrul Biroul Rutier Craiova au fost sesizati sambata cu privire…

- Un baiat de 15 ani din Craiova a furat o mașina și a condus-o pe drumurile publice, lovind un cap de pod. Fapta a fost descoperita de politistii din cadrul Biroului Rutier Craiova, dupa ce au fost sesizati ca pe strada Popoveni din Craiova se afla un autoturism avariat, care blocheaza accesul intr-o…