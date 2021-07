Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Autospeciala de Poliție aflata in misiune, implicata intr-un accident rutier la Nanov iunie 30, 2021 12:32 O autospeciala a Inspectoratului de Poliție Teleorman a fost implicata intr-un accident rutier produs, cu puțin timp in urma, pe raza localitații Nanov. Din primele date, șoferul unei…

- Un elev de la Liceul „Matei Corvin” din Hunedoara a reclamat la Poliție un profesor care l-ar fi strans de gat. Incidentul s-a petrecut chiar in momentul in care școala gazduia o acțiune despre violența in școli, iar in curte erau mai mulți polițiști.

- Cel putin 13 persoane au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata intr-un atac armat in orasul american Austin, in Texas, a anuntat politia, adaugand ca suspectul este inca in libertate, potrivit NBC . Doi dintre raniti sunt in stare grava, a precizat intr-un comunicat seful interimar al Departamentului…

- "Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in localitatea Girov. Autospeciala DSP care transporta vaccinurile, a fost implicata intr-un eveniment rutier cu o motocicleta. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu autospeciala pentru descarcerare.Pompierii…

- Un "haiduc" modern a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava dupa ce a tras un foc de arma cu pistolul pe care il purta la brau. Incidentul s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 22.00, pe o ulița din Hanțești. Totul a plecat de la un mic scandal pe ...

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz și un autotren s-a produs sambata, 15 mai, in localitatea Vanatori, județul Iași. In incident au fost implicate 17 persoane, dintre care 12 adulți și un copil au fost transportați la spital conștiente, pentru investigații suplimentare, informeaza…

- Un accident rutier cu doua victime a avut loc sambata dupa-masa in comuna gorjeana Barbatești. Din primele cercetari efectuate de polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu- Carbunești, la fața locului, a reieșit faptul un barbat, de 61 de ani, din Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism…

- Patru polițiști au avut de suferit in urma unui grav accident rutier, unul dintre ei a fost strivit de un automobil in timp ce documenta un șofer in stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc noaptea trecuta in jurul orei 01:55. Un echipaj de patrulare al Direcției de patrulare Nord a INSP, aflindu-se…