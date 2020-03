Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Kargazstan au decretat sambata stare de urgenta in aceasta tara din Asia Centrala pentru o luna, cu scopul de a limita propagarea noului coronavirus, informeaza AFP preluat de agerpres. Guvernul kargaz a decretat stare de urgenta pe intreg teritoriul acestei foste republici sovietice…

- Romanii au primit astazi, in jurul orei 18:00, o alerta de urgența pe telefoanele mobile. In mesaj sunt indicații stricte despre modul in care trebuie sa se comporte in timpul pandemiei de coronavirus. Autoritațile incearca sa ridice gradul de conștientizare al cetațenilor prin orice mijloc. Astazi…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca a decis sa suspende plata dividendelor in ideea de a-si pastra lichiditatile pe fondul scaderii vanzarilor de autovehicule din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, al doilea are constructor…

- Magistrații Judecatoriei Ploiești revin asupra deciziei de a judeca doar cauzele urgente și anunța ca judeca dosarele in mod normal, dar cu numar redus de ore, potrivit mediafax.Deși inițial magistrații Judecatoriei Ploiești au decis pana in data de 23 martie sa se judece doar cauzele urgente,…

- Auchan Romania a luat o serie de masuri suplimentare de preventie si protectie pentru clienti in contextul epidemiei de coronavirus, fiind in contact permanent cu autoritatile pentru a transpune toate deciziile pe teme de siguranta sanitara, sustine directorul de marketing Auchan Retail Romania,…

- Wizz Air a fost notificata de autoritatile sanitare romanesti ca pe zborul companiei de la Bergamo la Timisoara din 20 februarie a calatorit un pasager diagnosticat ulterior cu coronavirus, au declarat, vineri, reprezentantii companiei. "Wizz Air isi urmeaza protocoalele bine stabilite si este in contact…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența au adoptat, joi, 27 februarie, noi masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus.Pe de o parte s-a decis identificarea cu exactitate a persoanelor care se intorc din zonele afectate, iar pe de alta parte amenajarea unor…

- Autoritatile romane au transmis, marti, ca Ambasada Romaniei la Roma intreprinde masuri pentru a afla informatii suplimentare in cazul barbatului confirmat cu coronavirus in Italia, la Rimini, dupa ce s-a intors din Romania.