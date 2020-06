Stiri pe aceeasi tema

- Politia care ancheteaza cazul unei lucrari de Banksy furate, care a fost descoperita saptamana trecuta in podul unei ferme din centrul Italiei, a identificat mai multi suspecti, a declarat marti unul dintre anchetatori, potrivit DPA. "Am identificat deja persoane care au jucat un rol in acest furt…

- Trupul unui barbat in varsta de 29 de ani a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu izbucnit la locuinta acestuia din Resita. Conform primelor informatii, barbatul respectiv ar fi fost ucis, iar apoi incendiat. In acest caz anchetatorii vor audia patru persoane, intre care si minori, potrivit…

- Autoritatile australiene vor ancheta cu privire la agresarea de catre politia americana a doi reporteri australieni care filmau o manifestatie in apropierea Casei Albe, si examineaza eventuala emitere a unui protest oficial, a anuntat marti guvernul de la Canberra, transmite AFP. 'Am…

- Cercetatori marini australieni si germani au descoperit cel mai mare numar de noi specii de bureti carnivori din lume in cadrul unei expeditii la mare adancime pe coasta de est a Australiei, relateaza miercuri dpa.

- Solicitarile facute de Australia la nivel global pentru o investigatie internationala independenta asupra originilor coronavirusului si modului in care a gestionat China situatia epidemiei a produs suparare la Beijing. Represaliile Chinei par ca se tintesc exporturile Australiei, relateaza CNN.

- Exploatarile forestiere galopante din padurile native au contribuit in mod semnificativ la criza incendiilor de vegetatie din 2019-2020 din Australia, intensificand "severitatea si inflamabilitatea" focarelor, au descoperit oamenii de stiinta in urma unui studiu citat miercuri de agentia DPA.Criza…

- Zece turisti straini care se plimbau intr-un oras din nordul Indiei, incalcand restrictiile de circulatie impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus, au fost obligati sa scrie ca isi cer scuze de 500 de ori, a informat luni politia locala, citata de DPA.Neobisnuita pedeapsa a fost data in contextul…

- CARAS-SEVERIN – Starea de urgenta si virusul care i-a bagat pe multi in sperieti nu sunt singurele stresuri ale zilei. Asta pentru ca, in mai putin de o luna, trei primarii din judet au raportat Politiei spargerea sediilor, cu povesti aproape trase la indigo. Patrundere prin efractie, pereti sparti,…