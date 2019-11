Australia - Meteorologii prognozează o vară cu temperaturi-record; incendiile de vegetaţie s-ar putea intensifica Australia va avea o luna decembrie mai saraca in precipitatii si mai fierbinte, iar in ianuarie ar putea fi doborate recordurile de temperatura maxima inregistrate vara trecuta, a anuntat joi Biroul de Meteorologie, citat de DPA.



Primavara australa cu temperaturi ridicate din sezonul trecut este foarte probabil sa se manifeste si in 2020, potrivit prognozei de vara anuntata de Biroul de Meteorologie.



''Am asistat deja la o activitate semnificativa a incendiilor de vegetatie in timpul primaverii, iar perspectiva unei perioade mai aride si mai calduroase decat valorile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

