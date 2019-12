Australia - Mai mulţi koala, salvaţi din incendiile din apropiere de Sydney Doisprezece koala au fost salvati din calea incendiilor care au izbucnit in apropiere de Sydney, au declarat marti activistii pentru mediu, pe masura ce flacarile devastatoare s-au apropiat din ce in ce mai mult de habitatul acestora, informeaza marti APP. Salvatorii au urcat in aceasta saptamana in mai multi copaci pentru a recupera trei masculi adulti, cinci femele adulte si patru pui, al caror habitat este amenintat de un incendiu care afecteaza 140.000 de hectare in Muntii Albastri. Animalele salvate au fost transferate la gradina zoologica Taronga din Sydney pana ele se vor putea intoarce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Poliția a reușit sa gaseasca un baiețel de de 12 ani care a condus mașina fratelui lui pentru a se salva de un incendiu de vegetație din Australia. Baiatul l-a luat cu el și pe câinele lui, potrivit BBC.Luke Sturrock era singur în casa parinților lui din Mogumber, în nordul Perthului,…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Un avion al companiei australiene Qantas a aterizat azi la Sydney, in Australia, dupa un zbor de 19 ore, fara escala, de la Londra. S-a stabilit astfel un nou record de distanța parcursa de un avion care n-a facut nicio escala, a notat CNN. Zborul a fost unul experimental, fara calatori la bord. A fost…

- Statul New South Wales, din sud-estul Australiei, este devastat de incendii de vegetație, iar autoritațile au declarat stare de urgența. Trei oameni au murit, iar cateva mii au fost evacuați. Autoritațile avertizeaza ca situația ar putea deveni catastrofala.

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…

- Incendiile de vegetație au pus stapanire pe zone intinse din Australia și au cauzat moartea a trei persoane, dar autoritațile se tem ca sunt și alte pierderi de vieți omenești. 74 de incendii separate, scapate de sub control, au pus pe jar autoritațile din Australia, mai ales ca exista riscul sa se…

- Doi koala au putut fi salvati sambata din incendiile care afecteaza coasta de est australiana, insa alte sute sunt amenintati de flacari, potrivit serviciilor veterinare, citate de AFP. De o saptamana, flacarile au distrus mii de hectare din aceasta zona de tufisuri tipica populatiilor, "foarte rare",…

- Patru barbați au incercat sa introduca in Australia 400 de kilograme de metamfetamina, ascunse in 768 de sticle de chili, informeaza CNN. Cutiile trimise din Statele Unite in Australia au fost declarate la vama din Sydney ca avand sticle de sos iute Sriracha,o marca celebra in toata lumea. Un test efectuat…