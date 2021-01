Stiri pe aceeasi tema

- Google a acceptat sa plateasca redactiile si site-urile de stiri din Franta pentru utilizarea continutului aestora, o premiera in Europa, arata Reuters. Alphabet Inc, compania mama a Google, a incheiat un acord in acest sens cu o asociatie a presei franceze, la cateva luni dupa ce Consiliul Concurentei…

- Raytheon Technologies va plati peste jumatate de milion de dolari pentru a solutiona o ancheta privind furnizarea de echipamente catre guvernul SUA, pretinzand ca sunt fabricate in Statele Unite, desi au fost fabricate in Romania.

- Gigantul american Google a primit o amenda de 100 de milioane de euro în Franta dupa ce a încalcat un set de legi privind cookie-urile, anunța Business Insider citat de Mediafax. Cookie-urile sunt fisierele care stocheaza informatii despre utilizatori, browsere si PC-uri, putând…

- Gigantul american Facebook a decis sa transfere anul viitor in SUA gestionarea datelor utilizatorilor sai din Regatul Unit, asigurata pana in prezent in Irlanda pentru Uniunea Europeana, evocand o schimbare legata de Brexit, transmite AFP. ''La fel ca alte intreprinderi, Facebook trebuie sa…

- Gigantul tehnologic Google are probleme de natura tehnica, la aceasta ora, iar multe dintre serviciile sale nu mai pot fi accesate. „Suntem conștienți de o problema cu serviciile Google care afecteaza majoritatea utilizatorilor. Utilizatorii afectați nu pot accesa serviciile Google. Vom furniza o actualizare…

- Amazon a raportat inca un trimestru de cresteri masive: Gigantul american a inregistrat un profit 6,3 miliarde de dolari intre iulie si septembrie, de la 2,1 miliarde in aceeasi perioada din 2019, intrecand estimarile analistilor de pe Wall Street cu 71%, anunta Financial Times, potrivit Mediafax.De…

- Șefii de la Facebook, Google și Twitter vor fi audiați miercuri în Senatul SUA pe tema așa-numitei ”secțiuni 230” din dreptul american, secțiune foarte importanta ce definește responsabilitatea acestor platforme online fața de conținutul publicat de useri. Republicanii vor sa schimbe…