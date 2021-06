Stiri pe aceeasi tema

- Steven Seagal, actorul american cunoscut pentru filme de acțiune a devenit, de sambata, membru al unui partid naționalist pro-Kremlin din Rusia - „O Rusie Dreapta – Patrioții pentru adevar”, relateaza The Moscow Times.

- Despre vaccinul rusesc, nu se știu prea multe, în afara de faptul ca substanța folosita la Sputnik V, Gam-COVID-Vac Lyo, este un așa-numit vaccin-vector, dezvoltat de Institutul de Epidemiologie Gamaleja din Moscova. Pentru un astfel de vaccin-vector, gena…

- ”Rusia isi pune in aplicare cu responsabilitate obligatiile internationale in acest domeniu”, a anuntat Putin, care a citat Protocolul de la Kyooto si Acordul de la Paris. El a dat asigurari ca Rusia actioneaza ”in mod energic in implementarea unei legislatii moderne” in vederea limitarii emisiilor…

- In masivele manevre militare rusesti din Crimeea si Krasnodar, Rusia isi flexeaza muschii pentru a capta atentia Occidentului, pentru a satisface sentimentul patriotic al rusilor tot mai deranjati de conducerea de la Kremlin, dar si pentru a tempera eventuale razvratiri ale generalilor, considera analistii.…

- Vladimir Putin este increzator ca Rusia va atinge așa-numita imunitate de turma pana la finele acestei veri. Liderul de la Kremlin a vorbit pentru prima oara și despre propria sa imunizare și de ce nu a facut-o in fața camerelor de luat vederi.

- Un angajat al companiei de asigurari Stefan Heilemann din Germania, care a sosit cu soția sa rusa și copiii in Rusia in cadrul unui turneu anti-COVID pentru a fi vaccinat impotriva coronavirusului, a primit ambele doze de Sputnik V, impartașindu-și sentimentele dupa vaccinare cu publicația Focus. Potrivit…

- Rusia a pus în aplicare masurile aprobate de Putin la sfârșitul anului trecut, care permit autoritaților ruse sa încetineasca sau chiar sa restricționeze aplicații americane. Cea mai recenta platforma vizata de Kremlin este Twitter. În decursul saptamânii trecute, autoritatea…