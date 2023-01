Aurel Mitran a murit. Managerul trupei Holograf e plâns de toți artiștii Aurel Mitran, impresarul și managerul trupei Holograf, a murit. Aurel Mitran a fost unul dintre cei mai importanti impresari si producatori de spectacole din Romania. A colaborat cu Holograf, Iris, Compact, Nicu Alifantis, Alexandru Andries și Laura Stoica. “Ne este extrem de greu sa acceptam ca Aurel Mitran nu mai este. Pentru noi a fost unul dintre cei mai importanti oameni, prieteni, profesionisti din viata si cariera noastra. Cuvintele sunt putine ca sa exprime intreaga noastra recunostinta pentru el. Drum bun printre stele, prieten drag. N-ai fost niciodata “too old to rock’n’roll”, dar cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

