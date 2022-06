Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea lot de tramvaie din Turcia va sosi in saptamanile urmatoare la Iași, a anunțat edilul Mihai Chirica. 5 unitați au fost aduse deja, iar altele 3 urmeaza sa ajunga pana la sfarșitul lunii, astfel incat, de la 1 iunie primele garnituri sa fie puse in circulație pe strazile municipiului, a…

- Primaria municipiului Iași a emis, astazi, autorizația de construire și amenajare a esplanadei Teatrului Național din localitate. Proiectul are o valoare de 18 milioane de lei și este finanțat in totalitate din bugetul local. Esplanada are o suprafața de 9.700 de metri patrați și face legatura intre…

- In urmatoarele patru luni nu vor fi probleme in furnizarea agentului termic in municipiul Iasi, a dat astazi asigurari primarul Mihai Chirica. In acest moment este in stare de functionare doar motorul termic de 4 mw\ora de la CET 1, o instalatie care a fost modernizata in urma cu doi ani cu ajutorul…

- Astazi, 1 Mai, in intreaga lume se sarbatorește ziua internaționala a muncii. Aceasta zi amintește despre protestul sindicalitilor din Chicago, care la 1 mai 1886 au ieșit in strada pentru a cere reducerea timpului de munca la 8 ore. In Romania, tradițional, aceasta zi este sarbatorita prin ieșirea…

- La Iasi a sosit si cel de al cincilea tramvai modern produs in Turcia. Primarul Mihai Chirica a declarat ca pentru aceste prime cinci unitati au fost demarate documentele de autorizare, astfel incat sa poata fi puse in circulatie. „Sunt 5 unitati de transport, arata bine, sunt functionale, au trecut…

- A treia cale de acces catre Aeroportul din Iași are un termen de proiectare de 3 luni, termenul a fost stabilit de catre municipalitatea ieșeana. Prima cale de acces este cea actuala, prin Padurea Ciric, cea de-a doua va fi construita de Consiliul Județean și va porni de la Lețcani – Bogonos, pentru…

- Furnizarea agentului termic in sistem centralizat, in municipiul Iasi, nu se sisteaza pana la sarbatorile pascale, a anuntat, astazi, primarul Mihai Chirica. Totodata, in acest moment, in stocurile de la CET 2 Holboca, mai sunt inca 17 mii de tone de carbune, cantitate suficieta pentru funtionarea centralei…

- Primaria municipiului Iasi anunta astazi, oficial, terminarea lucrarilor de consolidare si refunctionalizare a Palatului Braunstein, cladire situata in centrul orasului. Cu aceasta ocazie a fost organizata o conferinta de presa. "Am recuperat o cladire foarte valoroasa", a spus primarul Mihai Chirica.…