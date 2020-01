Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de handbal dintre SCM Craiova și Rapid, 23-21, s-a terminat cu o bataie generala in tribune. Cei 200 de fani ai Rapidului veniți de la București s-au dat in spectacol la Craiova și au provocat o bataie cu jandarmii. Forțele de ordine au intervenit in forța și a avut loc o bataie generala Fara…

- Nationala masculina de handbal a României a învins fara probleme Kosovo, cu scorul de 32-21 (15-7), sâmbata, în Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, la Benevento (Italia), potrivit Agerpres.Tricolorii au avut o prima repriza foarte buna, intrând…

- Alexandru Ionița II (25 de ani), mijlocașul ofensiv imprumutat de CFR Cluj la Craiova, ar putea ajunge in iarna la Rapid. Anunțul ii aparține lui Daniel Pancu, antrenorul giuleștenilor. Imprumutul lui Ionița in Banie expira in vara, dar Victor Pițurca nu se bazeaza pe el și e dispus sa il cedeze in…

- Kim Rasmussen (47 de ani), antrenorul echipei de handbal feminin a Ungariei, a rabufnit la conferința de presa de dupa meciul cu Romania, 27-28, impotriva arbitrelor din Germania. A injurat și a folosit un limbaj necorespunzator. Kim Rasmussen, selecționerul Ungariei, a fost suspendat de Federația…

- Romania va disputa azi, de la ora 11:00, ultimul meci la Campionatul Mondial de handbal feminin, din Japonia, chiar impotriva tarii gazda. (Detalii AICI) Miza este locul 10 la turneul final si pe care il va ocupa formatia care se va impune in acest joc. GSP e singura redacție din Romania care a trimis…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa in acest weekend un nou meci in campionatul Diviziei A . Jucatorii lui Danut Pascu se vor deplasa sambata la Cluj, pentru duelul cu Universitatea. Partida va conta pentru etapa a 7-a. Dupa succesul de rasunet din meciul retur cu Waldviertel, din Challenge…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara meciul de pe teren propriu cu selectionata similara a Finlandei, din preliminariile Campionatului European din 2021.Tricolorii s au impus la acor, 4 1, toate golurile Romaniei fiind marcate de Mihaila, de la U Craiova.FC Viitorul a avut…

- Potrivit zf.ro, care citeaza surse din piața, Banca de investitii Alantra, cu operatiuni in Europa, Statele Unite, Asia si America Latina, se ocupa de gasirea unui cumparator pentru AdePlast. Alantra pare sa fi batut palma cu Sika, producatorul elvetian de mortare si adezivi care are are…