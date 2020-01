Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea Nationala de Arte „George Enescu" din Iasi se anunta o cursa in trei, din informatii in exclusivitate obtinute de „Ziarul de Iasi", doar ca doi dintre candidati si-au exprimat intentia de a-si depune candidatura, insa au precizat ca se vor decide in zilele care urmeaza. Doru Albu, Laura…

- Universitatea de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa din Iasi marcheaza, astazi, 140 de ani de la infiintare. La manifestarile organizate cu acest prilej, participa si ministrul Sanatatii, Victor Costache. Prof. univ dr. Viorel Scripcariu a anuntat ca nu a renuntat la ideea de a isi depune candidatura…

- Decanul Facultatii de Medicina Dentara din Iasi, Norina Forna, a anuntat, astazi, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei, ca isi va depune candidatura pentru functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa. Ea a precizat ca doreste sa continue proiectele demarate…

- Prof. univ. dr. Vicențiu Radulescu (Facultatea de Stiințe, Departamentul de Matematica, Universitatea din Craiova) apare in prestigioasa lista Highly Cited Researchers 2019, realizata de Clarivate Analytics. Lista conține cercetatori cu performanțe excepționale in cercetarea științifica, demonstrate…

- Universitarii care aspira la functia de rector al Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV), pentru mandatul 2020-2024, isi pot depune candidaturile in aceasta saptamana, 9-13 decembrie fiind perioada pentru inregistrarea inscrierilor pentru acest post, potrivit calendarului ...

- 16 consilieri raionali din partea PSRM, blocului ACUM, PLDM și „Partidul Nostru” au creat o majoritate în Consiliul raional Basarabeasca și l-au votat pe socialistul Piotr Pușcari în funcția de președinte al raionului. De precizat ca CR Basarabeasca este compus…

- Propunerea de ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș este directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, funcție pe care o ocupa din 2017. Anterior a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltarii Regionale și în cel al Transporturilor dar și director responsabil de fonduri…

- Liga Studentilor din Galati ameninta cu declansarea unor actiuni de protest si va cere Ministerului Educatiei sa verifice modul cum sunt organizate alegerile pentru functia de rector la Universitatea ”Dunarea de Jos”.