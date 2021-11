Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane care au mers, vineri, la pub-ul situat la cea mai mare altitudine din Marea Britanie, pentru a participa la un concert-tribut, au ramas blocate acolo trei zile și trei nopți, dupa ninsorile abundente cauzate de furtuna Arwen, potrivit BBC .Sambata dimineața, turiștii aflați in…

- * Tara e plina de frunze si de praf (care va intra in nas si gura daca nu purtati masca); in curand, va fi plina de zapada. Altfel zis, e sfarsit de toamna, adica vine iarna. Desi nu stim in care val ne vom afla si ce restrictii vor fi impuse peste o luna, romanii deja cauta locuri de petrecere a Sarbatorilor;…

- Ultima jumatate a lunii noiembrie se arata cu vreme mai mult inchisa și cu temperaturi apropiate de pragul de ingheț pe timpul nopții. De asemenea, sunt șanse crescute pentru ploaie, iar in ultimele zile, nu sunt excluși primii fulgi de zapada, la fel cum se intampla aproape in fiecare an. Potrivit…

- De luni, 1 noiembrie 2021, in localitațile din zona 2 a județului Alba incepe colectarea efectiva a deșeurilor de catre noul operator – Asocierea RER Vest – RETIM. Astfel, locuitorii din Sebeș, Cugir și localitațile limitrofe vor vedea la lucru alte utilaje și echipe de colectare a deșeurilor municipale.…

- De la carnea de vita din Tokyo, pana la rulourile de pui in Londra: consumatorii incep sa simta creșterea prețurilor la alimente și energie care zguduie economia mondiala. Anglia se afla in plina furtuna: are un deficit fara precedent al forței de munca, probleme de aprovizionare și prețuri in creștere.…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca vrea sa știe motivul pentru care miniștri USR PLUS au lipsit de la ședința de guvern, precizand ca nu au putut fi adoptate proiecte importante. Premierul a anunțat ca una dintre consecințele neparticiparii miniștrilor USR PLUS la ședința de Guvern este ca…