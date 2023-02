Au murit în propriile case făcând economie la încălzire. Autoritățile nu iau nicio măsură! Gerul care a cuprins țara noastra in ultimele zile face deja primele victime. In timp ce baieții deștepți din energie iși maresc veniturile, oamenii mor in propriile case. Oamenii fac economii la sange fiindca nu au posibilitați sa-și plateasca facturile. Oamenii mor in propriile case Gerul cumplit a fost fatal pentru doi barbați din Bistrița-Nasaud. Ei au murit inghețați in propriile locuințe. Unul dintre ei, din Mocod, era in hipotermie severa atunci cand a fost gasit de fiica sa. Pana sa fie transportat la spital, se afla deja in coma profunda. Medicii s-au chinuit peste 5 ore sa-l salveze,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

