Situație de tot rasul la Calarași. Un cuplu a decis sa-și faca o fotografie impreuna langa bradul impodobit din centrul orașului. Probabil au vrut sa o aiba ca amintire peste ani, caci s-au hotarat sa se fotografieze, dar nu oricum, ci intr-un mod mai romantic. Astfel, barbatul și-a luat nevasta in brațe și a decis sa se fotografieze chiar in sania trasa de reni, montata recent de primarie pentru a infrumuseța peisajul din fața primariei, dedicat sarbatorilor de iarna. Dar, dupa cum era și firesc, sania luminoasa a cedat sub greutatea celor doi, deteriorandu-se. Toata scena a fost inregistrata…