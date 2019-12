Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat vineri ca a fost semnalata poluare atmosferica periculoasa in Kosovo. "MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia, Kosovo ca, in conformitate cu masuratorile efectuate recent pe plan local, nivelul de poluare atmosferica in Pristina depaseste semnificativ limitele admise, existand un risc pentru sanatatea umana. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Biroului de Legatura al Romaniei la Pristina: +383(0)38604272, apelurile fiind redirectionate catre Centrul…