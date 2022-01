Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Turcia ca, din cauza conditiilor meteorologice, deplasarea pe autostrada E80 O3 se desfasoara in conditii dificile, existand riscul inchiderii sau blocarii circulatiei pe portiuni din principalele…

- Ninge ca-n povesti in Sud-Estul Europei. Viscolul si temperaturile sub nivelul de inghet au adus ninsori si in Grecia sau Turcia unde au fost adevarate furtuni de zapada. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/272216577_3081581442129671_8791429164621805233_n.mp4 Acropola din Atena a fost…

- O furtuna de zapada a acoperit orasul Istanbul din Turcia. In unele locuri, stratul de nea a atins chiar si jumatate de metru.Cei mai afectati au fost soferii, intrucat carosabilul era acoperit de zapada, iar unde era curatat, se formase polei.