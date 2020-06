Atenție! Miercuri și joi se fac stropiri contra insectelor în Piteşti! Atenție! Miercuri și joi se fac stropiri contra insectelor in Pitesti! Primaria municipiului Pitești informeaza ca, in zilele de miercuri,1 iulie, de la ora 22:00 și joi, 2 iulie, de la ora 5:00, se vor executa servicii de dezinsecție pentru combaterea populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort (insecte zburatoare și taratoare: capușe, țanțari, muște,tigrul platanului etc). Acțiunea va continua și saptamana viitoare, urmand a fi efectuate mai multe treceri. Municipalitatea a achiziționat utilaje performante, pentru aceasta acțiune urmand a fi utilizate… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

