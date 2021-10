Atena şi Washingtonul îşi consolidează legăturile militare pe fondul tensiunilor în Marea Mediterană Grecia si-a consolidat joi legaturile militare cu Statele Unite, la scurt timp dupa ratificarea unui acord de aparare istoric cu Franta, pe fondul tensiunilor cu Turcia in estul Mediteranei, relateaza AFP. Atena si Washingtonul au semnat la Washington o prelungire cu cinci ani a acordului lor de cooperare in domeniul apararii, care a fost reinnoit pana acum in fiecare an din 1990. Noua versiune prevede ca acordul ramane in vigoare pe termen nelimitat, cu exceptia cazului in care una dintre cele doua tari aliate se opune cu un preaviz de doi ani. Seful diplomatiei americane, Antony… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Grecia arde de zile bune, iar autoritațile elene nu reușesc sa stinga focul din cauza vantului puternic și a temperaturilor extrem de ridicate. Peste o suta de case s-au facut scrum, iar localnicii din sate intregi au ramas fara adapost.Romania va trimite pompieri in Grecia pentru a ajuta la stingerea…

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

