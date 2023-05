Atac armat în Germania. Doi copii au fost înjunghiați în școală Doi elevi au fost raniti miercuri cu un cutit de un barbat intr-o scoala primara din districtul Neukolln din Berlin. Unul dintre ei este in stare critica, celalalt este grav ranit. Barbatul banuit de comiterea atacului a fost arestat la locul incidentului. Politia investigheaza circumstantele acestui eveniment, produs in jurul orei locale 15:00 (13:00 GMT), dar nu a oferit alte detalii. Cotidianul local Berliner Zeitung a informat ca un elev de sapte ani si unul de opt ani au fost injunghiati. Autorul astepta politia la scoala, potrivit ziarului citat. Scoala a fost evacuata, iar zona inconjuratoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

