ASUS Zenfone 9 a primit primele scăpări serioase: design, specificaţii, fotografii ASUS ZenFone 8 a debutat anul trecut, drept o tentativa a celor de la ASUS de a cuceri o piata prea putin exploatata in ultimii ani: cea a telefoanelor mici, compacte. Cu diagonala sa sub 6 inch, era deja o figura insolita pe piata, dupa ZenFone 6 si 7 cu a lor camera rotativa. A existat si un ZenFone 8 Flip , e drept mai putin promovat parca. Iar acum vine si ASUS ZenFone 9, care tocmai a primit primele scapari. In general primim astfel de leak-uri cu picatura: intai o certificare si nume de cod, apoi randari, apoi poze hands on si apoi un video. Acum lucrurile se misca invers, iar video-ul e… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

