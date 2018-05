Astazi s-ar putea da, in sfarsit, sentinta in dosarul retrocedarilor ilegale, in care este judecat Hrebenciuc. Verdictul a fost amanat de 5 ori

Instanta suprema ar putea pronunta astazi prima sentinta in dosarul retrocedarii ilegale a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau, in care sunt judecati fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul senator PNL Tudor Chiuariu si fostul deputat PSD Ioan Adam.



Pana in prezent, pronuntarea a fost amanata de cinci ori in acest caz.



Dosarul retrocedarilor a fost trimis in instanta in ianuarie 2015, procesul avand peste 60 de termene de judecata. Sentinta ce va fi data de Inalta Curte nu este definitiva si poate fi contestata la Completul…