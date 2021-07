Proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant, sesiunea 2021, se va desfașura miercuri, 14 iulie, incepand cu ora 9:00, in centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare. Proba se va desfașura la 28 de discipline. Au fost admiși pentru a susține proba scrisa și sunt așteptați sa participe cei 197 de candidați din județul Maramureș (dintr-un total de 224 de candidați inscriși la inceputul anului școlar), care au indeplinit cumulativ urmatoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel puțin un an calificativul…