Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele argentinian a pledat luni pentru proiectul sau privind introducerea unei taxe pentru ''beneficii neasteptate'' trase de pe urma razboiului din Ucraina, data fiind cresterea accentuata a preturilor in unele sectoare, printre care cel agroalimentar, crestere vazuta ca o "imoralitate" in…

- Primarii, viceprimarii sau președinții de consilii județene vor avea salariile majorate, in unele cazuri, chiar și cu cateva mii de lei, arata Știrile Pro TV. Potrivit sursei citate, majorarea vine chiar inainte ca angajarile la stat sa fie inghețate, la fel și salariile celor din sistemul public,…

- Schimbarea sistemului fiscal de la cota unica la impozit progresiv a fost asumata de liderul PSD Marcel Ciolacu, insa a fost gandita de economistul Cristian Socol, susțin surse politice pentru ziare.com.Economistul Cristian Socol este unul dintre ganditorii de stanga din Romania, fiind un…

- Guvernul elvețian a anunțat ca se pregatește pentru o posibila penurie „severa" de electricitate si gaze naturale, motiv pentru care a decis inființarea unui grup de intervenție in caz de criza in sectorul gazelor și un sistem de monitorizare pentru detectarea timpurie a unei penurii iminente de…

- Regatul Unit a anuntat luni eliminarea tuturor taxelor vamale pentru produsele ucrainene si interzicerea exportului anumitor tehnologii sensibile catre Rusia pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, informeaza marti AFP."Taxele vamale pentru toate marfurile importate din Ucraina vor…

- Loteria Romana a organizat joi, 7 aprilie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.Numerele extrase:Loto 6/49: 49 8 48 5 11 19Loto 5/40: 15 8 19 34 26 24Joker: 39 19 13 3 36 + 9Noroc: 1 4 4 9 0 9 6Super Noroc:…

- Ucraina a incheiat sezonul de incalzire 2021-2022 cu rezerve de gaz in depozitele subterane, de peste 9 miliarde de metri cubi.Acest lucru a fost anunțat de ministrul Energiei, Herman Galușcenko, intr-un interviu acordat RBC-Ucraina.Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Un nivel mai mare al indicelui a fost consemnat…