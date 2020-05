Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator la Institutul ”Marius Nasta” din Capitala, unde o asistenta medicala care a neglijat procedurile și-a infectat colegele cu noul coronavirus. In ultima saptamana, șapte asistente medicale și infirmiere au fost diagnosticate cu COVID-19.

- Managerul Lucian Eva a declarat ca dintre cele 28 de persoane depistate pozitiv, cele mai multe sunt cadre medicale, medici și asistente, dar și pacienți. „Incepand de astazi Spitalul de Neurochirurgie lucreaza in regim de urgenta. Avem o ancheta in desfasurare si incercam sa luam toate masurile necesare…

- O asistenta medicala care lucreaza la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta din Braila este infectata cu noul coronavirus. Colegii sai incearca sa stabileasca acum persoanele cu care a intrat in contact pentru a le izola si testa.

- O asistenta medicala, un psiholog și 14 pacienți de la Institutul Oncologic Cluj au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. ”Sunt 14 pacienți pozitivi, asimptomatici, din care trei din județul Cluj. Mai e o asistenta medicala și psihologul spitalului, tot asimptomatici. Se testeaza toți pacienții spitalului…

- O asistenta medicala din Constanța care a fost in vacanța in Turcia s-a prezentat la revenirea in țara cu simptome COVID-19, a fost testata pozitiv și din cauza mai multor complicații și afecțiuni preexistente a murit. A fost primul deces al unui membru din personalul medical roman de la inceputul…

- Asistenta-șefa de la secția Ingrijiri Paliative a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Oana Stanciu, roaga opinia publica sa manifeste incredere și toleranța fața de aceasta unitate medicala deoarece tot ceea ce s-a intamplat in ultima perioada nu face decat sa ...

- Agenția SUA pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) ofera Republicii Moldova asistența medicala in valoare de 1,2 milioane de dolari pentru a ajuta la pregatirea laboratoarelor, accelerarea identificarii și monitorizarii cazurilor de imbolnavire, dar și in alte scopuri. Anunțul a fost facut astazi,…

- La reuniune, a atras atenția ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care s-a ”camuflat” impotriva virusului.Aflata in sala de ședința de la Palatul Victoria, acolo unde se țin intrunirile miniștrilor, Violeta Alexandru a purtat nu doar masca medicala, ci și o vizeta. Doar ea și un alt ministru, cu o masca…