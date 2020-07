Asigurările obligatorii de asistență medicală, completate cu coduri pentru coronavirus Noi modificari la Programul unic al asigurarii obligatorii de asistența medicala, condiționate de situația epidemiologica a infecției cu coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 (Covid-19). In urma unei decizii de Guvern, astfel, au fost stabilite mai multe prevederi principale: -completarea Programului cu noi coduri pentru scopuri speciale – Covid-19, virus identificat și virus neidentificat; - Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

