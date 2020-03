Stiri pe aceeasi tema

- ”Toata gheața din lume era acolo.”, a spus Ștefania, in timp ce Speak s-a aratat șocat: ”Doamne, Maica Domnului, ma doare capul! Mi s-a blocat gandirea, creierul meu a zis gata, nu mai vreau”. Alina Ceaușan, in schimb, a incercat sa explice ce se afla in bolul respectiv: ”Desertul ala avea…

- ASIA EXPRESS 25 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Trei echipe iși joaca ultima șansa de a ramane in competitie la Asia Express - Drumul Comorilor, difuzat in aceasta seara de Antena 1 de la 20:00. Adda și Catalin, Lia Bugnar și Maria Buza sunt echipele ce s-au calificat automat in…

- Trei echipe iși joaca ultima șansa de a ramane in competitie la Asia Express - Drumul Comorilor, difuzat in aceasta seara de Antena 1 de la 20:00. Adda și Catalin, Lia Bugnar și Maria Buza sunt echipele ce s-au calificat automat in cursa ultimatum, in vreme ce Alex Abagiu și Radu s-au alaturat in urma…

- „Ai nervi ca iți vine sa omori pe toata lumea, sa te lase in pace, sa fugi la umbra sau sa iți bagi un aer condiționat in f**d! 70 de metri inseamna altceva la ora aia in camp! Simțeam cum ma tumefiez la fața. Imi curgea apa din cap! Pentru mine a fost cea mai grea misiune de pana acum!”, a spus…

- A opta ediție din sezonul 3 al emisiunii Asia Express a venitcu surprize care mai de care. Peripeții, costume de latex, situații tensionate,la finalul carora a ieșit o singura echipa caștigatoare: Ștefania și Speak aucaștigat imunitatea.Speak și Ștefania s-au clasat pe primul loc in cursa pentruimunitate,…

- Daca e duminica, atunci e Asia Express, iar ediția din aceasta seara a adus, fara doar și poate, noi provocari pentru concurenți, intrucat au fost nevoiți sa-și caute, pentru prima data, cazare, dar și sa se lupte pentru imunitate.