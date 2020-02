Asher lansează piesa „Over You” Asher este de partea indragostiților… care sunt conștienți ca și-au ales greșit persoana pe care sa o adore. El lanseaza piesa „Over You”, in care surprinde sentimentele contradictorii pe care le traiește oricine aflat in aceasta ipostaza. „Mesajul piesei reprezinta antiteza sentimentelor prin care trecem toți atunci cand nu mai vrem sa continuam sa iubim, dar avem nevoie de persoana aceea speciala. Ne framantam și vrem sa trecem peste, exact așa pațim. Din acest gen de situație a reieșit și piesa Over You, care sper sa va placa”, a declarat Asher. Stanciu Aser, cunoscut cu numele de scena Asher,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

