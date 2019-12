Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, ar trebui sa demisioneze imediat pentru a se evita riscul de amestec politic in investigatia asupra uciderii jurnalistei Daphne Caruana Galizia, le-a transmis joi Parlamentul European liderilor din UE prezenți pentru reuniunile de la Bruxelles a popularilor europeni…

- Aproximativ 40 de activiști au protestat luni in sediul Guvernului din Malta, solicitand demisia imediata a premierului țarii, Joseph Muscat, pe fondul anchetei referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Un grup de activisti pentru drepturile omului au reusit sa patrunda, luni, in cladirea care gazduieste biroul premierului Maltei, Joseph Muscat, cerand demisia imediata a acestuia in contextul dezvaluirilor din ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, in 2017,…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017, a formulat luni o plangere penala in care solicita investigarea premierului Joseph Muscat privind o posibila implicare a acestuia in asasinat, scrie cotidianul ''Times of Malta'', citat luni de agentia EFE. Sotul…

- Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in 2017 dupa explozia unei bombe care era plasata sub vehiculul sau, solicita demisia imediata a premierului Maltei, Joseph Muscat, dupa ce acesta a anunțat ca va demisiona luna viitoare, informeaza site-ul agenției DPA, potrivit Mediafax.In…

- Politistii care investigheaza uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia l-au interogat pe cel mai apropiat consilier al premierului Joseph Muscat in urma unor acuzatii ca ar fi pus la cale crima, potrivit unor surse apropiate de ancheta, relateaza The Guardian, Reuters si DPA.Acuzatiile…

- Șeful Cancelariei guvernamentale din Malta, Keith Schembri, a anunțat marți ca demisioneaza din funcție, informeaza Euronews.Keith Schembri colaboreaza cu Poliția in ancheta privind asasinarea in 2017 a jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Premierul țarii, Joseph Muscat, a anunțat ca…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters.Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub…