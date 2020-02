Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile municipalitatii sunt estimate la 1,1 miliarde lei, in conditiile in care bugetul de investitii trece pragul de 600 milioane lei. Cea mai mare pondere in cheltuielile de dezvoltare o au proiectele ce beneficiaza de fonduri europene, in total aproape 450 milioane lei (suma cuprinde si cofinantarea…

- Bugetul comunei Șcheia pentru anul 2020 a fost aprobat cu unanimitate de voturi in ședința Consiliului Local de miercuri, 19 februarie. Potrivit primarului Vasile Andriciuc, bugetul se ridica la suma de 19,799 de milioane de lei din care aproape jumatate, mai exact 49% este alocata proiectelor de dezvoltare…

- Mai mulți petroșaneni vor beneficia de tichete sociale. Consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare in acest sens. Persoanele cu venituri mici vor beneficia de aceste tichete sociale. Astfel, Consiliul Local al municipiului Petroșani a aprobat acordarea unor beneficii sociale sub…

- Consiliul Local al comunei Bistra a aprobat prin HCL nr. 228/15.01.2020, Planul de acțiuni și lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, precum și alte persoane care au obligația efectuarii de ore de munca in folosul comunitații. Planul de actiuni sau de…

- "Alegerile interne pentru Consiliul Local si Consiliul Judetean ale USR Iasi au fost corecte, transparente si democratice. Au avut loc la sediul USR Iasi, care este cunoscut de toti membrii. Nu exista un sediu inchiriat special pentru alegeri, cum se precizeaza in declaratia anonima publicata in presa.…

- Aleșii locali ai Cugirului au aprobat proiectul de hotarare inițiat de primarul Adrian Teban, intitulat „Campania – Curǎtenia de primavara in Orasul Cugir – 2020”. Potrivit hotararii adoptate de consiliul local, campania urmeaza sa se deruleze in perioada 2 martie – 10 aprilie 2020 și are drept scop…

- Consilierii locali ieseni au adoptat, sambata, Proclamatia de la Iasi, prin care se cere institutiilor statului roman sa afle adevarul despre Revolutia din 1989 si sa-i condamne pe cei vinovati pentru toate crimele comunismului.

