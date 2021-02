Stiri pe aceeasi tema

- SUA au aprobat la randul lor miercuri prelungirea Tratatului 'New START' cu Rusia pentru o perioada de cinci ani, a anuntat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relateaza Reuters si AFP. "Prelungirea Tratatului 'New START' asigura ca avem limite verificabile pentru…

- Presedintele american Joe Biden va cauta sa prelungeasca cu cinci ani tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START cu Rusia, a relatat joi publicatia Washington Post, citand inalti responsabili americani sub rezerva anonimatului, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Candidatul…

- Presedintele american Joe Biden va cauta sa prelungeasca cu cinci ani tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START cu Rusia, a relatat joi publicatia Washington Post, citand inalti responsabili americani sub rezerva anonimatului, potrivit Reuters. Candidatul desemnat de Biden pentru…

- Rusia a declarat miercuri ca spera intr-o munca 'mai constructiva' cu administratia noului presedinte american Joe Biden in vederea prelungirii unui important tratat de dezarmare, New START, ale carui prevederi isi inceteaza valabilitatea la 5 februarie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Speram…

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia ramane angajata fata de extinderea tratatului Noul START incheiat cu SUA si va saluta eforturile promise de administratia presedintelui ales american Joe Biden in vederea ajungerii la un acord, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Noul START, care a…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, se asteapta ca presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa prelungeasca tratatul Noul START pentru controlul armamentului nuclear, consemneaza agentia de presa RIA intr-un interviu publicat luni si preluat de Reuters. Prin Noul…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a afirmat joi ca relatiile cu Statele Unite ale Americii se vor imbunatati in mandatul lui Joe Biden, presedintele ales al SUA, dar mai sunt suficiente dezacorduri cu partenerii europeni care sugereaza ca nu totul va fi diferit, relateaza Reuters, potrivit…