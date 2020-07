Stiri pe aceeasi tema

- Autoturismul din imagine, Mercedes-Benz, a suferit o dauna majora în afara României, fiindu-i afectate, atât structura de rezistența, cât și cea de siguranța, patru airbaguri fiind declanșate,.Ulterior a fost cumparat și adus în România, unde a fost prezentat…

- Un val de aer tropical, venit din Africa, este prezent pe intreg teritoriu Romaniei. Meteorologii au emis alerta de canicula, in mai multe zone din țara, in unele dintre regiuni fiind resimțite valori de pana la 40 de grade Celsius.

- Incepand cu data de 27 iunie, in Romania nu mai pot fi puse in vanzare telefoanele mobile care nu pot receptiona mesaje RO-ALERT. Astfel, magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de avertizare in situații de…

- Premierul Ludovic Orban a fost ieri intr-o vizita oficiala in Maramureș. Insoțit de miniștrii Virgil Popescu, Lucian Bode și Nicolae Ciuca și de catre secretarul de stat in Cancelaria Prim-ministrului, Ionel Bogdan, premierul a vizitat compania Techtex din Targu Lapuș, fabrica cu o vasta experiența…

- Pe vremea cand inca nu era milionar, in decembrie 1977, Bill Gates a fost arestat, in New Mexico, pentru incalcarea regulilor de circulatie. Mai exact, a condus pe culoarea roșie a semaforului. Avea doar 22 de ani. 20 de ani mai tarziu de la acest moment, in 1997, Bill Gates avea propriul avion pe…

- Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza vineri Bitdefender…

- Ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca, insoțit de o echipa de medici militari din Romania, a ajuns astazi la Chișinau. Delegația Romaniei a venit in țara noastra cu scopul de a acorda ajutor in lupta cu COVID-19.