Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca Rusia si-ar intrerupe exporturile de gaze catre Europa daca state membre UE ar refuza sa plateasca in ruble, Peskov a spus: ”Nu stiu ce se va intampla cand vor respinge aceasta posibilitate. De indata ce vom avea o decizie finala, vom vedea ce se poate face. Cu siguranta, nu vom face munca…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA. Un conflict militar prelungit va avea probabil "efecte mult mai daunatoare" asupra economiei continentului…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat, joi, Germania sa nu-și asume a doua oara o mare vinovație istorica. Germania și-a corectat mult prea tarziu politica din Rusia și acum se simte confortabil ca spectator al crimelor de razboi, spune oficialul ucrainean intr-un interviu pentru…

- Guvernul este acuzat de cenzura de catre ziaristul Ovidiu Albu dupa ce site-ul sau Aktual24.ro a fost inchis, alaturi de altele. Ma confrunt cu o situatie absolut nebuneasca si total absurda. Domeniul aktual24.ro a fost anulat brusc si absolut fara nicio explicatie in aceasta seara (joi seara – nr.).…

- Istoricul iesean Florea Ioncioaia a vorbit despre zonele din Europa in care mai exista in prezent discutii separatiste care ard la foc mic, dar si despre lucrurile care au dat curaj Rusiei, printre care dependenta europeana fata de energia ruseasca, dar si tolenta fata de tot mai desele derapaje anti-democratice…

- „Trebuie sa facem mai mult pentru a proteja aprovizionarea cu energie a țarii noastre”, a spus Scholz, adaugand „și pentru a nu depinde de anumiți furnizori de energie”. Germania este cel mai mare client de gaz al Rusiei. Europa se bazeaza pe Rusia pentru aproximativ 35% din gazele sale naturale, Germania…

- Occidentul are o arma si mai eficienta decat decuplarea Rusiei de la SWIFT, sustine un expert roman din Germania. Daca SUA si aliatii ar alege sa foloseasca aceasta arma, Rusia ar intra in foarte scurt timp in colaps monetar si economic, spune Marius Ghincea.