- Noi detalii de pe platoul de filmare, unde Alec Baldwin a impușcat o colega mortal, ies acum la iveala. Dupa decesul femeii, dar și ranirea unei alte persoane, conform spuselor unui angajat, pe platoul de filmare nu se respecta masurile de siguranța ori cele impuse de pandemia de coronavirus.

- Arma de recuzita care i-a fost inmanata lui Alec Baldwin pe platoul de filmare pentru filmul „Rust” avea muniție reala. Aceasta, deși actorul a fost anunțat ca pistolul nu e periculos, potrivit poliției. Dupa incidentul in care directoarea de imagine Halyna Hutchins a fost ucisa, presa americana relateaza…

- Actorul Alec Baldwin a ucis-o joi cu un foc de arma, cel mai probabil accidental, pe directoarea de imagine si l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala, citata de AFP.

- Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc in timpul filmarilor filmului western "Rust", pe un platou din Mexico City.Sursa foto: InstagramHalyna Hutchins a fost transportata de urgența la spital, insa medicii nu au mai putut sa o salveze. Un agent al actorului a declarat, pentru agenția AP,…