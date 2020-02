Aripa neagră a archaeopteryxului intoleranţei Au protestat cei doi impotriva problemelor din tenisul mondial, impotriva meciurilor trucate, impotriva dopatelor si dopatilor din tenis, a listei de dimensiuni enciclopedice a exceptiilor terapeutice, care miroase de la o posta a dopaj, sau a muschilor unor dame tenismene, dame care ajung sa semene barbatilor cu pilozitati abundente? Nu, nimic din toate acestea. Au luat cei doi atitudine, de pilda, impotriva nebuniei mondiale care face ca in USA sa fie predate ma (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca la 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, mapamondul poate fi considerat solidar in lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intoleranței, subiect care redevine o preocupare, in contextul conflictelor regionale, potrivit…

- Ziarul Unirea VIDEO| Protest la Cluj Napoca impotriva chiriilor enorme din oraș: „Da Doamne sa dispara piața imobiliara” VIDEO| Protest la Cluj Napoca impotriva chiriilor enorme din oraș: „Da Doamne sa dispara piața imobiliara” Locuitorii din Cluj-Napoca au ieșit in strada, marți seara, pentru a protesta…

- Campania „Nu am facut destul”, ediția a VI-a, s-a incheiat anul acesta cu trei cazuri deja diagnosticate și doua in curs de clarificare dupa testarea ecografica a 854 de femei din mediul rural. Sunt de trei ori mai multe cazuri decat arata statisticile oficiale raportate la 1.000 de femei...

- Sase persoane au murit de cand au inceput protestele din nord-estul Indiei impotriva unei legi care faciliteaza obtinerea cetateniei indiene de catre membri ai minoritatilor nemusulmane din unele tari invecinate cu majoritate musulmana, conform unui bilant anuntat duminica de autoritati, transmite…

- Guvernul ia 900 mil. lei din Fondul de rezerva, pentru plata in cazul Micula. Orban: In acest caz, s-a ajuns la o situatie "extrem de grava" Guvernul a suplimentat cu 912,5 milioane de lei bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2019 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Turcia va riposta in cazul in care SUA adopta masuri negative impotriva sa, a avertizat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, raspunzand unei intrebari privind consecintele dotarii Ankarei cu sisteme de aparare antiaeriana S-400, de productie ruseasca, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Rareș Bogdan s-a dezlanțuit, luni seara, la Romania TV, impotriva propriilor sai miniștri! Prim-vicepreședintele PNL spune ca doar Florin Cițu și Marcel Vela au ieșit public sa spuna ce au gasit la ministerele lor, la Interne, respectiv Finanțe.Bogdan le cere și celorlalți miniștri ai lui…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, intr-un mesaj de Ziua internationala impotriva coruptiei, ca lupta impotriva acestui fenomen este "dezideratul care a unit romani de toate varstele" si a reiterat "angajamentul si determinarea Guvernului de a sustine neobosit" acest...