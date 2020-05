Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții in Argeș la o firma care a importat izolete. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș efectueaza cercetari cu privire la condițiile de import și conformitatea unor camere de izolare biologica (izolete), importate de o firma argeșeana. Pe 5 mai, polițiștii…

- Politistii ieseni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au desfasurat patru perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa a zece persoane, inselaciune si falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse. Potrivit…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au retinut doi barbati de 33 de ani, din Mioveni si, respectiv 28 de ani, cetatean bielorus, banuiti de savarsirea infractiunii de colectarea, detinerea,…

- Trei persoane sunt audiate, vineri seara, in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar privind delapidarea de materiale medicale de protectie, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Citește și: 'ERAM FERICITI SI NU STIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist…

- Trei persoane sunt audiate, vineri seara, in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar privind delapidarea de materiale medicale de protectie, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, descinderile au fost efectuate de politistii din cadrul…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii din judetul Caras-Severin in urma a opt perchezitii ce au fost efectuate la mai multe persoane banuite ca ar fi implicate in incendierea unor utilaje din orasul Otelu Rosu, prejudiciul creat fiind estimat la circa 1,5 milioane lei.Actiunile au fost…

- Politistii argeseni au efectuat perchezitii in trei judete, la domiciliile unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de inselaciune, pe numele unui pitestean fiind emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Olt, cu sprijinul celor din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – I.G.P.R. si al politistilor de investigare a criminalitatii…