- Incident deosebit de grav, aseara, in Huedin, judetul Cluj! Un barbat a patruns marți seara in sala de așteptare a poliției orașului Huedin, a aruncat cu benzina in holul sediului și i-a dat foc. Individul a transmis totul live, pe o rețea de socializare și nu a ratat ocazia sa-i injure pe polițiști. Din…

- Un incident șocant a avut loc marți seara la Huedin unde un cetațean de origine marocana, aflat sub influența alcoolului a vrut sa de foc sediului poliției. Acesta a folosit un cocktail Molotov. Barbatul a intrat in sediul politiei si a aruncat o sticla incendiara in holul cladirii. Barbatul anunțase…

- orașului Huedin, alaturi de cei ai Secției 8 Poliție Rurala au depistat in flagrant și oprit in trafic, pe DN1 E60, in afara localitații Izvoru Crișului, un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, incarcat cu material lemnos, condus de un barbat in varsta de 31 de ani, din județul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campia Turzii au efectuat astazi percheziții la domiciliului unui barbat de 51 de ani din Campia Turzii, banuit de savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, violența in familie și furt. „La data de 14 februarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…

- Vineri, 10 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda- Biroul de Investigații Criminale au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de unul dintre barbații implicați in scandalul de la Restaurantul “Sarea-n Bucate”. Barbat, in varsta de 30 de ani, din municipiul Turda, este…

- Moldovan Raducan Cosmin, zis ”Piți”, a scapat din arestul preventiv, dupa ce Judecatoria Turda i-a dat o condamnare cu suspendare pentru șantaj, dupa ce a amenințat 4 persoane, pe care le-a dus la munca in strainatate, care are sa-i dea fiecare cate 200 de euro, iar daca nu ii dau banii, o s-o pațeasca…

- Dosarul celor doi camatari turdeni, care au fost arestați preventiv la finele lunii noiembrie 2022, dupa o descindere a polițiștilor, a fost inregistrat ieri la Judecatoria Turda. „La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, cu…

- Vineri, 2 decembrie, in jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda, in colaborare cu cei ai Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat un conducator auto, in varsta de 41 de ani, din municipiul Turda, care se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei, aflandu-se…