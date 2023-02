Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2022, la secția Lupte-Greco Romane, sportivul Robert Duțu de la CSM Pitești a obținut locul II la Campionatul Național de Tineret, categoria 55 kg și locul III la Campionatul Național de Juniori, categoria 55 kg. De asemenea, sportivul Andrei Popescu a participat la Campionatul Mondial de Juniori…

- Cel mai prolific sportiv roman in 2022, inotatorul in varsta de 18 ani iși amintește cu drag de perioada cand il aștepta cu sufletul la gura pe Moș!2022 a fost un an excepțional pentru David Popovici. Sportivul a reușit sa bata recorduri mondiale și europene și sa devina multiplu campion european și…

- La finalul acestei saptamani,Federația Romana de Atletism , Asociația Județeana pentru Atletism Bacau, in colaborare cu Direcția Județeana pentru Tineret și Sport a organizat in perioada 10-11 decembrie tradiționalul concurs național de atletism „Cupa 1 Decembrie”. La acesta competiție au participat…

- Eveniment Andrei Durlea, din Alexandria, a caștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Iran decembrie 10, 2022 11:22 Sportivul din Alexandria Andrei Durlea a reușit performanța de a-și incununa activitatea cu medalia de argint obținuta la Campionatul Mondial de Culturism…

- Ultima competiție de tenis de masa majora a anului este in plina desfașurare in aceste zile. Sportivii romani se remarca la Campionatul Mondial destinat juniorilor, care are loc in Salle Omnisport...

- Gica Hagi spune ca fotbalul s-a schimbat in doua aspecte fundamentale, pe care le-a remarcat la acest Campionat Mondial. Hagi a menționat și ce echipa vede favorita, „chiar daca nu a mai caștigat din 1966”, iar aceea este Anglia lui Gareth Southgate. Gica Hagi: „Cred ca fotbalul aici s-a schimbat:…

- Yani Zaharia, 20 de ani, component al lotului național de Kempo, s-a intors de la Pan American Internationals cu o fractura la osul orbital meridian. Cu un ochi inchis, fiul lui Amatto Zaharia a continuat finala pentru aur pe care a și caștigat-o, apoi a fost luat de Ambulanța și dus direct la spital.…

- Alexandru Bologa, sportivul originar din Dersida, a impresionat din nou la o competitie internationala rezervata paralimpicilor. Desi a ramas complet nevazator de la varsta de 7 ani, Bologa a demonstrat, de-a lungul anilor, ca are o ambitie „de fier”, practicand judo-ul si obtinand o serie de rezultate…