- Aquatim anunța locuitorii din Buziaș, Bacova, Silagiu, Hitiaș, Racovița și Ficatar ca au intervenit probleme in tratarea apei la Stația de tratare Buziaș. Aquatim va pune la dipozitia cetatenilor cisterne cu apa potabila, iar tarifele vor fi reduse pentru utilizatori. Mai exact, in ultima perioada,…

- Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, vineri, 4 iunie, intre orele 9 – 14, in Gruni presiunea apei va fi scazuta, iar intre orele 9 – 15 se va intrerupe furnizarea apei in Jebel. Luni, 7 iunie, intre orele 9 – 15, se va opri apa […] Articolul…

- Autoritațile romane se gandesc la o prima relaxare a restricțiilor incepand cu 1 iunie, daca rata de vaccinare va ajunge la 30%. Masurile ar putea fi adoptate zonal, mai intai in localitațile cu un procent mare din populație vaccinata.

- Luni, 26 aprilie, intre orele 8 și 13, in localitatea Hitiaș se va sista livrarea apei datorita lucrarilor de spalare a aducțiunii. Marți, 27 aprilie, intre orele 8 – 13, in localitatea Racovița se va sista livrarea apei, tot pentru lucrari de spalare a aducțiunii. La reluarea alimentarii cu apa in…

- Romanii ar merge cu incredere sa se vaccineze la medici care le cunosc și afecțiunile, insa nu mulți medici se arata motivați de cei 15 lei primiți pentru fiecare persoana imunizata. De la un județ la altul, sunt diferențe mari la nivel de implicare in campanie.

- Miercuri, 07 aprilie, intre orele 9 – 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 07- 09 aprilie, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va…

