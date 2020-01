Aproape 6.000 de perechi de încălțăminte contrafăcută au fost confiscate în Giurgiu Aproape 6.000 de perechi de incalțaminte contrafacuta, pe care un bulgar a incercat sa le introduca ilegal in Romania, au fost confiscate in Giurgiu. Daca ar fi fost vanduta, incalțamintea valora 570.000 euro, scrie Mediafax. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, cetateanul bulgar P.P., in varsta de 66 de ani, la volanul unui camion inmatriculat in Bulgaria, care transporta, conform documentelor de insoțire a marfii, incalțaminte din Grecia pentru o societate din Romania. Polițiștii de frontiera… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

