Sapte companii romanesti au prezentat aplicatii IT din domeniul Internet of Things (IoT) in cadrul Congresului Mondial de Solutii IoT, desfasurat de marti pana joi la Barcelona, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), care a sprijinit participarea firmelor romanesti.



Firmele romanesti prezente la Congresul Mondial de Solutii IoT sunt SC Frontier Conect SRL, SC Insoftdev SRL, SC Memox Vision SRL, SC Nexus Electronics SRL, SC Roweb Development SRL, SC Service Return SRL si SC Quest Global Engineering Services SRL, mentioneaza Ministerul Comertului.

