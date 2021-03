Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat, incepand cu 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2021, care vor putea fi completate online, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES ‘Avand in vedere ca siguranta in contextul pandemiei Covid-19…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a inceput Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plata in anului 2021.Prin adoptarea unei strategii de lucru la distanta, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este in masura sa asigure continuitatea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA a transmis ca fermierii isi vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE zone de interes ecologic si toate informatiile din cerere, prin accesarea aplicatiei IPA ONLINE din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA Online accesibil…

- Fermierii vor putea depune cereri unice de plata din 1 martie. Campania de informare cu privire la primirea solicitarilor in anul 2021 a demarat luni, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Deoarece siguranta in contextul pandemiei Covid-19 este extrem de importanta pentru…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrul Judetean Cluj, informeaza potențialii beneficiari ca, in perioada 08 – 21 februarie 2021, se depun cererile de plata pentru Masura 14 „Bunastarea animalelor” – pachetul a) – plați in favoarea bunastarii porcinelor și pachetul b)…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01…

- Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al patrulea al anului 2020 se depun pana la data 29 ianuarie 2021 inclusiv, a informat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). ”Agentia de Plati…

- INFORMARE… APIA anunța ca toate cererile din trimestrul IV pentru subvenționarea motorinei utilizate in agricultura, in ultimul semestru din 2020, trebuie depuse pana la 1 februarie 2021. „Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de…