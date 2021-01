Stiri pe aceeasi tema

- CAZ… Ploua des in ultima vreme pe la Huși, insa bucuria agricultorilor nu prea e impartașita de hușenii care stau pe strazile pe unde asfaltul inca e așteptat. De pilda, strada Tomița Patraș e una dintre aceste strazi, iar locuitorii din zona au gasit o soluție, pentru a se adresa direct conducerii…

- ATENȚIE!… Escrocii s-au reorientat rapid, in contextul epidemiei cu noul coronavirus! Doua individe acționeaza deja in Barlad, pandind batranii singuri. De pilda, marți dimineața, un batran din localitate, de 89 de ani, a fost pradat de suma de 5500 de lei, dupa ce a lasat sa intre in casa doua tinere,…

- O, BRAD FRUMOS… Mare valva s-a facut zilele acestea pe internet, dupa ce Primaria Huși a adus, in proximitatea parcului Rodina, bradul de Craciun al orașului. Momentul ar fi trebuit sa fie unul plin de entuziasm, insa cand copacul, care masoara cațiva metri, a fost pus cumva la locul lui, hușenii au…

- IERI ȘI AZI… S-au incheiat alegerile generale și vasluienii și-au trimis in Parlament reprezentanții pe care ii merita. Cel puțin, așa ar fi trebuit sa fie, ca sa se estompeze rumoarea dinspre cei care inca se minuneaza de faptul ca unii vasluieni voteaza toate națiile pamantului, mai puțin pe cei care…

- IRONII… Paradoxurile se tin scai de vasluieni, dar parca mai mult de vasluience, mai ales de cand cu moda brandurilor, care, se pare, le da si lor mari batai de cap. De pilda, o domnisoara stilata si-a luat pe brat poseta ei marca „Balenciaga”, al carei pret de magazin inseamna vreo 7.500 de lei (daca…

- O familie din Iași s-a trezit fara economii dupa ce a fost pacalita. Un simplu telefon primit de la un necunoscut a facut-o pe o ieșeanca sa scoata din buzunar o suma de bani și doua carduri bancare. A fost pacalita prin „Metoda COVID-19”, metoda ce pare sa fi detronat „Metoda accidentul” O familie…

- CRIMA… Doi frați au ajuns sa se omoare, la Valeni, pe fondul consumului de alcool. dupa ce au baut bine, frații Cristi și Mihai Ciobanu, unul de 34 de ani și celalalt de 40 de ani, s-au luat la bataie și, in scurt timp, s-a ajuns la crima. Cearta dintre cei doi a pornit din Articolul O bataie intre…

- PRECAUTI… Situatia speciala generata de pandemia de coronavirus pare sa impuna si masuri speciale, mai ales din partea medicilor de familie, care in ultimele luni si-au limitat tot mai mult contactul direct cu pacientii. De frica sa nu se pricopseasca si sa nu transmita mai departe temutul virus, cadrele…