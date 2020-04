Apel IAA: Brandurile au de pierdut dacă opresc publicitatea. 94% dintre români nu recomandă companiilor să oprească publicitatea Covid-19 a adus cu sine o provocare umanitara fara precedent, ce afecteaza nu doar economii, lanturi de distributii, forta de munca, dar si relatiile, sanatatea si spiritul. Stim deja ca acest coronavirus schimba paradigme si ne afecteaza modul de viata, dar schimbarea e mai dura si mai profunda decat se astepta oricare dintre noi.



Traim timpuri in care avem cu adevarat nevoie ca business-urile sa se sprijine unele pe celelalte. Si este nevoie ca impreuna sa sustinem comunitatile din jurul nostru, comunitati care ne consuma produsele, care ne asculta povestile, din care fac parte angajatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 64,3% dintre antreprenorii afectati de deciziile autoritatilor in lupta cu Covid-19 spun ca li s-au redus veniturile, dar au resimtit si alte efecte negative, precum reducerea sau suspendarea activitatii ori diminuarea numarului de salariati, arata un sondaj al Consiliului National…

- Mediul de afaceri din Romania are o serie de caracteristici care-l fac fragil si vulnerabil chiar si la crizele mici - cu atat mai mult in fata tavalugului provocat de Covid-19. Si tocmai aceste caracteristici anuleaza in foarte multe cazuri efectul masurilor pregatite de Guvern sau de sectorul…

- Guvernul Ludovic Orban se reuneste, miercuri, in prima sedinta de la investirura, cel mai probabil in sistem online. Executivul urmeaza sa ia mai multe masuri pentru reducerea efectelor noului coronavirus. Premierul Ludovic Orban, care a participat marti la consultari cu reprezentantii organizatiilor…

- Specialiștii estimeaza injumatațirea numarului de firme profitabile in 2020 din cauza unei foarte probabile crize economice cauzata de fenomenul Covid-19. Potrivit mediilor de afaceri, in Romania, din 800.000 companii active, doar 40.000 sunt profitabile, iar rata medie de profit este de 7-10%. In acest…

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca ministerul pe care il conduce recomanda amanarea tuturor competitiilor, in contextul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.In urma cresterii numarului de cazuri confirmate de Covid-19 inregistrate in Romania in ultimele zile…

- In contextul evolutiei rapide a cazurilor de coronavirus COVID – 19 pe plan mondial si a masurilor recente ale autoritatilor romane cu privire la raspandirea bolii, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES a realizat un sondaj de opinie pentru a evalua perceptiile si atitudinile romanilor…

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica, persoanele putand saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei. „In contextul ingrijorarii provocate de creșterea, inclusiv in Romania,…