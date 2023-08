Aparate auditive performante Ai fost la o audiograma și ai hipoacuzie medie? Hipoacuzia medie se refera la o pierdere auditiva moderata, ceea ce poate face dificila perceperea sunetelor de intensitate mai slaba și ințelegerea clara a vorbirii. Persoanele cu acest grad de pierdere a auzului nu pot auzi sunete mai mici de 40-69dB și le cer oamenilor sa repete de mai multe ori in timpul conversațiilor. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

