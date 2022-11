Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Aquatim a anuntat ca pe strazile Sirius, Orion, Samuil Șagovici, Calea Stan Vidrighin, Herculane, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitatile Murani și Fibiș, din judetul Timis, apa e intrerupta pana la ora 15. La reluarea…

- Colterm S.A.-in insolventa a anuntat deja ca saptamana viitoare va fi una cu probleme in ceea ce priveste alimentarea cu apa calda si caldura pentru mai multi consumatori. Compania are si o explicatie pentru care nu toti timisorenii, de fapt foarte multi, nu au beneficiat de caldura in calorifere desi…

- Saptamana a inceput cu fara apa curenta pentru unii clienti Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Astfel, pana la ora 14.00, apa e intrerupta pe strazile Emil Zola, Martir Cernaianu, Cireșului, din Timisoara, precum și in Recaș. Sunt lucrari de remediere a unor avarii. La reluarea alimentarii cu apa…

- Avariile si lucrarile afecteaza clientii Aquatim si Colterm inclusiv pe finalul saptamanii. Din cauza unor avarii, consumatorii de pe strazile C-tin cel Mare, Ecoului, Orșova, Martirilor intre Mureș și Musicescu, din Timisoara, precum si cei din Sanmihaiul Roman si Utvin, nu vor avea apa pana la ora…

- Colterm a anunțat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara. Afectați in aceasta dimineața sunt locuitorii de pe mai multe strazi din sudul orașului. „…suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum in ziua de marți, 20.09.2022, de la ora…

- Colterm S.A.-in insolvența a anunțat defecțiuni care afecteaza azi mai multi consumatori din zona Pietei Unirii. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum, in data de 15.09.2022,…

- Aquatim anunta luni si marti lucrari de spalare a rețelei de distribuție in Sag, unde apa va fi intrerupta intre orele 9 si 15. Din acelasi motiv si in acelasi interval orar, doar ca intreaga saptamana vor fi interuperi in furnizarea apei si la Recas. Maine, intre orele 8-16, apa e intrerupt si la Surducu…

- Aquatim a anunțat ca azi, pana la ora 16 au loc lucrari pe Bulevardul Corneliu Coposu, la intersecția cu strada Delfinului, și se va opri de asemenea apa pe strazile Barbu Iscovescu, Intrarea Roma și Bulevardul Corneliu Coposu, din Timișoara. Sunt lucrari de conectare conducte. La fel ca pe Calea Stan…