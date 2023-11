Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, mai puține cladiri au solicitat conectarea la caldura, spun reprezentanții intreprinderii Termoelectrica. In perioada 1 octombrie - 2 noiembrie, au fost conectate la caldura 102 edificii, iar anul trecut in aceeași perioada au fost conectate 380 de edificii din cele 4384 pe care le gestioneaza…

- SA "Moldovagaz" informeaza despre nerespectarea de catre unii consumatori finali a obligațiilor contractuale de achitare la timp a gazelor naturale furnizate. Potrivit lui Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al SA "Moldovagaz", la data de 15 octombrie 2023, restanțele consumatorilor…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 29 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat Zone afectate: conform textului și harții Marți (29 august) valul de caldura va persista in nord-vestul, sudul, estul și local in centrul țarii. In nordul Crișanei,…

- Tariful pentru apa și canalizare in mun. Chișinau ar putea crește cu aproape doi lei, potrivit unei solicitari depuse pe 25 august la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) de catre S.A. „Apa-Canal Chișinau”, entitate controlata de Primaria Chișinau. Astfel, S.A. „Apa-Canal Chișinau”…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 28-08-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 28 august; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 28…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 28 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Luni (28 august) valul de caldura se va menține. In estul Transilvaniei, in Dobrogea și in nordul Munteniei și al Olteniei disconfortul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri galbene de calduri insuportabile și disconfort termic valabile in județul Suceava in zilele de sambata și duminica. Pentru ziua de sambata este valabil un cod galben de val de caldura și disconfort termic ridicat. Astfel, sambata (26 august)…

- Ne așteapta doua zile fierbinți. Vor fi și 37 de grade C. ANM a emis avertizare tip Cod Galben de canicula. Codul Galben de caldura excesiva și disconfort termic ridicat este valabil in toata țara in zilele de 26 și 27 august. Valul de caldura se va extinde și intensifica in toata țara. Disconfortul…