- Campania derulata in parteneriat cu Crucea Roșie are ca obiectiv dotarea cu boilere performante a școlilor, gradinițelor și a unor instituții de ocrotire din zone izolate sau defavorizate. Crucea Roșie Buzau și compania Ariston Thermo Romania au anunțat incheierea cu succes al celui de-al treilea…

- Social-democrații buzoieni sunt pregatiți pentru campania electorala care va incepe pe 5 noiembrie, spune senatorul Lucian Romașcanu, care susține ca PSD nu dorește cu orice preț am#narea alegerilor; el a declarat joi, la o conferința de presa, ca o decizie legata de data scrutinului pentru alegerea…

- Aula Bibliotecii Universitare „Carol I” din București a gazduit joi, 24 septembrie, Gala Premiilor Academiei Oamenilor de Știința din Romania pentru anul 2018. Evenimentul a fost inclus in deschiderea oficiala a ediției cu numarul IX a Festivalului Strada de C’Arte. La secțiunea „Științe Istorice și…

- Școlile din tot județul și-au deschis astazi porțile pentru un nou an școlar. Un debut de an școlar cu mai multe emoții ca niciodata, și asta nu datorita revederii cu colegii și profesorii, ci din cauza coronavirusului care risca oricand sa puna din nou lacatul pe porțile instituțiilor de invațamant.…

- Un brailean in varsta de 19 ani a fost reținut miercuri de polițiștii buzoieni dupa ce anchetatorii i-au pus cap la cap activitatea infracționala. Trei percheziții au fost efectuate, ieri, in Braila, de politistii buzoieni de investigatii criminale in urma carora tanarul a fost reținut, pentru 24 de…

- Direcția de Sanatate Publica, transmite ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 33 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-2(3 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat de analize). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 31 și 81de…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 39 cazuri noi de persoane infectate cu SARS- CoV-2, 12 pacienți fiind testați și diagnosticați la laboratoare private iar un pacient a fost testat intr-o unitate sanitara din alt județ. Pacienții…