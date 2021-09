Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ PUBLIC Avand in vedere desfașurarea lucrarilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public in Municipiul Buzau“, Primaria municipiului Buzau aduce la cunostinta participanților…

- Biroul de presa al Primariei municipiul Targu Mures aduce la cunostinta solicitantilor de locuinte pentru tineri (ANL), sociale si cu chirie fond de stat ca in perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2021 se pot face inscrieri pentru listele solicitantilor de locuinte pentru anul 2022, respectiv ca solicitantii…

- Pentru desfasurarea in condiții de siguranța a Festivalului Medieval „Eternul Maramures” ce va avea loc in zilele de 18-19 septembrie 2021 in centrul municipiului Sighetu Marmației, Comisia de organizare și desfașurare a adunarilor publice la nivel de municipiu a dispus o serie de masuri privind circulația…

- In seara de vineri, la ora 20.35, la Sighetu Marmației polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Avram Iancu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, pe podul de peste raul Iza, un autoturism condus de catre o femeie de 32 de ani din Sighetu…

- Traficul rutier a fost restrictionat alternativ, pe cate un sens de mers, pana la ora 15:30, pe sectorul de drum pe care se lucreazaDupa ce carosabilul a fost decopertat pe strada Merisor, portiunea cuprinsa intre strazile Fulgerului si Baba Novac, utilajele de frezare intervin astazi pe strada Randunelelor.…

- Primaria Bistrița a emis un anunț referitor la efectuarea unor lucrari de reparații, care aduc restricții de circulație. In cadrul lucrarilor de reparații strazi Direcția Servicii Publice are programate pentru acest an lucrari de reparații curente prin frezare și turnare mixtura asfaltica pe partea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri. 09 iulie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe strada Hollosi Simon, din cauza unei avarii branșament. Tot vineri, tot din cauza unei avarii bransament, nu vor avea apa la robinete pana la ora 13.30 locuitorii de pe strada Bogdan…

- In perioada 7 – 9 iulie 2021, pe strada Gheorghe Doja vor fi executate lucrari de așternere a stratului de uzura, pe benzile de urcare, dupa cum urmeaza: Miercuri, 7 iulie – de la intersecția cu Primaria Municipiului Zalau, pana la intersecția cu strada Dacia;Joi, 8 iulie – de la intersecția cu strada…