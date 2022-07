1. Informații generale privind proprietarul: Consiliul Local orașenesc Amara, strada Nicolae Balcescu, nr. 91, orașul Amara, județul Ialomița, CP 927020, Cod fiscal 4427889, telefon/fax 0243/233102, e-mail [email protected] 2. Informații generale privind obiectul inchirierii: -o casuța de lemn, in suprafața construita de 4 mp, amplasata in orașul Amara, pe un teren situat, in vecinatatea hotelurilor Ialomița și Lebada, tarlaua 31, parțial din parcela nr. 6180, aparținand domeniului privat al orașului Amara, județul Ialomița, cu destinația desfașurarii de activitați comerciale. Inchirierea…